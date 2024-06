První dobré zprávy o češtině do Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Komunitní překladatelé z portálu FarFlame přinášejí první dobré zprávy ohledně fanouškovské češtiny do nového datadisku Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Tito zkušení překladatelé, kteří již připravili české titulky a překlad všech předmětů pro základní hru, se nyní pustili do práce na češtině pro nové DLC.

FarFlame oznámili, že všechny texty z nového datadisku už mají vývojáři extrahované a jejich počet je podstatně menší než v základní hře. Čeština pro základní hru Elden Ring je stále funkční i po posledním updatu, přičemž obsah z Shadow of the Erdtree zůstane zatím v angličtině, dokud nebude překlad dokončen. "Technik upravil češtinu po posledním updatu a nyní je funkční," potvrdili autoři.

Popisky předmětů tvoří opět významnou část textů, avšak ne v takovém množství jako v základní hře, kde představovaly přibližně 70 procent všech textů. Překladatelé naznačili, že na češtině pro Shadow of the Erdtree bude pracovat jeden překladatel, který je zároveň fanouškem hry. Přesný termín dokončení zatím nebyl zveřejněn.

Očekává se, že stejně jako v případě základní hry bude čeština dostupná pouze pro PC, konkrétně pro Steam verzi hry. Překlady pro PlayStation a Xbox se pravděpodobně neplánují.