PS Plus nabídne Assassin’s Creed, Avengers nebo Final Fantasy VII Remake

Vyšší předplatné PS Plus Extra se rozroste o velmi zajímavé tituly. Nechybí Assassin’s Creed, Marvel’s Avengers, Stray nebo Tlapková patrola.

PS Plus Extra a Premium, tedy dvě vyšší verze předplatného, nabídnou od 19. července hned několik zajímavých her. Fanoušci asasínu si budou moci zahrát Eziovu trilogii až novější díl Unity. Dojde i na Saint’s Row a připravovanou novinku Stray. Seznam her je následující.

Assassin's Creed Unity | PS4

Assassin's Creed IV Black Flag | PS4

Assassin's Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin's Creed Freedom Cry | PS4

Assassin's Creed: The Ezio Collection | PS4

Final Fantasy VII Remake Intergrade | PS5

Marvel's Avengers | PS4, PS5

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

Stray | PS4, PS5

Ice Age: Scrat's Nutty Adventure | PS4

Jumanji The Video Game | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

Hráči, kteří se rozhodli pro nejvyšší předplatné PS Plus Premium, navíc získají přístup ke hrám No Heroes Allowed! a LocoRoco Midnight Carnival z PSP.