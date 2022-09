PS Plus nabízí závodní, akční a bojové hry.

Sony znovu nezklamalo a stejně jako minulý měsíc, i koncem září představuje svou měsíční nabídku služby PS Plus. Na rozdíl od toho minulého, do katalogu nemíří žádné hry navíc. Tento měsíc tak hráči dostanou jen svou nabídku o třech hrách.

V rámci října společnost Sony oznámila, jaké hry si mohou užít všichni předplatitelé služby PlayStation Plus, nehledě na úroveň předplatného, které se rozlišuje na Essential, Extra a Premium. Poslední dvě jmenované nabízejí obrovský katalog her, který je neustále rozšířovaný.

I tento měsíc společnost nabízí jednu závodní hru. Minule to byl Need for Speed, nyní je to Hot Wheels Unleashed z roku 2021. Auta dorazí jak v základní verzi pro PlayStation 4, tak ve vylepšené a zrychlené verzi pro PlayStation 5.

Závodní hru doplňuje bojová hra Injustice 2, kde nalezneme většinu hrdinů z komiksového univerza DC. K tomu všemu dostanete i poměrně zdařilý příběh. Aby toho nebylo málo, můžete si zastřílet ve střílečce z prvního pohledu s názvem Superhot.

Tyto hry si můžete přidat od 4. října až do 1. listopadu. Do té doby si tak můžete přidat Need For Speed Heat, Toem a Grandblue Fantasy: Versus do 4. října.