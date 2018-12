Řada hotových počítačů LYNX Grunex vykračuje do nového roku v novém

Nový rok 2019 se neodvratně blíží, ještě si samozřejmě užijeme Vánoce a Silvestr, potom si ale budeme muset zvyknout na nové číslo při psaní data. Přehoupnutí letopočtu toho znamená spoustu. Na českém počítačovém trhu hlavně novou sérii herních počítačů LYNX Grunex, které jsou pečlivě navržené, aby přinesly hráčům skvělý výkon a okamžité hraní po rozbalení. Počítač jednoduše vybalíte, zapojíte, přivítá vás Windows 10 a po instalaci vaší vybrané hry můžete směle hrát. Prostě pohodlí konzole se všemi výhodami počítačů.

Asi už tušíte, že je tu nová řada LYNX Grunex počítačů, která jde právě do prodeje. My si v tomto článku představíme ten nejoblíbenější model posledních let, a sice sestavu LYNX Grunex ProGamer.

Není žádným tajemstvím, proč je právě tento model nejprodávanější. Nabízí totiž dostatek výkonu pro všechny nové hry v kombinaci s příznivou cenou. Počítače opět prošly designovou proměnou. Novinka zaujme průhledným předním panelem ukrývajícím trojici podsvícených ventilátorů a průhlednou bočnicí. Ta určitě výkonu nepřidá, ale je prostě super vidět hardware, který vaše hry uvádí k životu, či pohání vaše oblíbené programy. Na zadní straně skříně je potom umístěn čtvrtý ventilátor, o proudění vzduchu je tedy postaráno. Podsvícení je poprvé plně RGB a uživatelsky nastavitelné pomocí chytrého a pokročilého programu MSI Mystic Light. Počítač díky tomu bude svítit přesně podle vás. Nebo nebude, pokud nejste fanoušci podsvícení. Možnost volby zkrátka neurazí.

Počítače přece jen kupujeme kvůli vnitřku, takže neztrácejme čas a pojďme se podívat, co s nákupem LYNX Grunex ProGamer 2019 dostanete. Základ tvoří osvědčená kombinace Intel procesoru a NVIDIA grafické karty.

Konkrétně se jedná o 6jádrový procesor Intel Core i5-8400 z 8. generace Coffee Lake. V základu tiká na vysoké frekvenci 2,8 GHz a v režimu Boost pro vás vykouzlí až 4,0 GHz. Zkrátka výkonu bude dost i pro náročnější práci s videem. Nízké teploty zajišťuje chladič o renomovaného výrobce SilentiumPC. Jedná se rovněž o další důkaz, že výrobce LYNX skutečně myslí na hráče a nespokojil se s dodávaným chladičem k procesoru.

Grafiku NVIDIA GeForce GTX 1060 dodává prověřený výrobce MSI a to konkrétně model Armor s 6 GB operační paměti. Model Armor se vyznačuje kvalitním chlazením, jenž si hravě poradí i v maximální zátěži. Jednoduše to je silná karta s dostatkem výkonu pro Full HD hraní na vysoké detaily. To vše doplňuje rovnou 16 GB operační paměti typu DDR4. Tolik GB rozhodně není ještě standard a je fajn, že výrobce sáhl po této kapacitě. Budete mít rezervu do budoucna. Jedná se o kvalitní HyperX FURY Black moduly s taktem 2666 MHz a designovým chlazením - myslete na průhlednou bočnici.

Hlavní hardware sestavy máme probraný. Úložiště je neméně důležitou částí. Jako primární disk byl zvolen rychlý M.2 model od Kingston s kapacitou 240 GB, rychlostí čtení až 1500 MB/s a zápisu až 800 MB/s. Kromě systému budete mít místo také na nejnáročnější hry pro jejich lepší běh. Samozřejmě nechybí tradiční pevný disk na data. Zvolen byl spolehlivý WD Blue s kapacitou 2 TB. Tolik místa budete zaplňovat dlouho.

Standardní součástí počítačů LYNX je nad-standardní prodloužená záruka na 3 roky. Víte tak, že se po dobu 3 let můžete na LYNX Grunex ProGamer 2019 absolutně spolehnout.

My jsme si detailně představili nejoblíbenější model ProGamer 2019. Existují ale ještě dva sourozenci, kteří si určitě najdou rovněž dostatek zájemců. Počítač Gamer 2019 je vhodný pro hráče hledající výhodnější cenu výměnou za nižší výkon. A pro opačnou skupinku hráčů je tu model UltraGamer, který za příplatek nabízí výkonnou grafickou kartu NVIDIA RTX 2070 a dvojnásobnou kapacitu SSD.

Ke všem modelům dostanete také spoustu dárků díky balíčku Intel Gaming Bundle. Mimo jiné obsahuje plné verze her Dirt 4, Final Fantasy XV či Killing Floor 2. A noví majitelé UltraGamer získají navíc novou pecku Battlefield V.