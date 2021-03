Ratchet & Clank zdarma pro majitele Playstationu

Nadělování her zdarma se nemusí týkat jen počítačových hráčů. Sony po kratší odmlce opět oživuje akci Play At Home a spouští nadělování her zdarma pro vlastníky Playstationu.

V průběhu března půjde z obchodu Playstation Store stáhnout oblíbený titul Ratchet & Clank z roku 2016. Dobrodružství této dvojice vám po stažení v knihovně zůstane a hrát tak můžete i později bez jakýchkoliv poplatků. Akce platí pro majitele PS4 i PS5.

Nadcházející měsíce by měly přinést další hry zdarma, jak sdělil ředitel Playstationu, Jim Ryan.

PC hráči mohou mezitím z Epic Games Storu stahovat válečný titul Wargame: Red Dragon. Strategická simulace s podporou hry více hráčů bude zdarma tradičně na týden. Poté ji nahradí lákavý titul Surviving Mars, ve kterém se budete snažit osídlit rudou planetu.