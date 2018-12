Razer odhalil set klávesnice a myši speciálně pro konzoli Xbox One

Konzole od Microsoftu už myš a klávesnici nějaký čas umí, nyní přichází řada na speciální periferie určené pro hraní na gauči.

Razer je ve světě periferií pro hráče velmi známé jméno a nyní chystá myš a klávesnici pro konzoli Xbox One, který bude prodávat v setu pojmenovaném Razer Turret. Pořád jde sice o klávesnici a myš, ovšem změny a úpravy tu jsou.

V první řadě se počítá s hraním na gauči, takže klávesnici si pohodlně položíte na klín. Chytře je řešena také podložka pod myš, ta se vysunuje z pravé strany klávesnice a vše funguje bezdrátově pomocí USB přijímače, který připojíte ke konzoli. Obojí samozřejmě můžete použít také s počítačem.

Další změnou je potom umístění "Xbox klávesy” místo pravého Ctrl. Funguje úplně stejně jako Xbox tlačítko na tradičních ovladačích a značně usnadní navigaci v menu konzole.

Samotná klávesnice je mechanická a využívá tradiční Razer spínače s dlouhou životností. Myš potom zvládne citlivost až 16 000 DPI a obě periferie podporují podsvícení Xbox Dynamic Lighting, které dokáže reagovat na události ve hrách. Podsvícení ale zároveň zhruba o 60 % sníží výdrž na baterie.

Podpora pro myš a klávesnici u her pro Xbox One zatím není tak rozšířená a sami autoři ji musí nejdříve umožnit. Mezi velkými hrami s podporou klávesnice a myši je třeba Fortnite, které se snaží hráče s myší dávat do zápasů společně a oddělit je tak od těch s gamepadem, aby neměli výhodu.

Razer Turret se má prodávat v první čtvrtletí následujícího roku a cena po přepočtu z té americké vychází na skoro 6000 Kč.