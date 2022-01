Rekord na Steamu, on-line bylo souběžně 28 milionů uživatelů.

Největší platforma pro hraní na počítači zaznamenala již několikátý rekord. On-line bylo tentokrát přes 28 milionů uživatelů.

Herní obchod Steam představuje místo, kam denně chodí miliony hráčů zakoupit nejnovější tituly nebo jen zapnout oblíbenou hru. Asi nejznámější platforma pro počítačové hráče začala bořit rekordy zejména při startu pandemie. Nyní padl další, on-line totiž bylo 28,2 milionů uživatelů. Přímo ve hře přitom bylo skoro osm milionů lidí.

Mezi nejpopulárnější hry na platformě dlouhodobě patří Counter-Strike, Dota 2 nebo GTA 5.

Porovnání s minulými roky ukazuje, že Steam narostl o více než 10 milionů aktivních uživatelů od roku 2019.

Steam hit 28 million concurrent users today.



Concurrent users saw strong growth during 2020, due to the impact of COVID-19, but it's clear that growth also continued to persist in 2021.



Peaks reached each Jan:



Jan 2019: 17.6m

Jan 2020: 18.3m

Jan 2021: 25.4m

Jan 2022: 28.2m https://t.co/iBRLqLGqAw