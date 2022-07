Remake Last of Us Part 1 je prakticky hotový, cena bude vysoká.

Na začátku září se dočkají majitelé Playstationu 5 klenotu ze studia Naughty Dog. Remake The Last of Us je podle tvůrců prakticky hotov.

The Last of Us Part 1, tedy remake původní hry pro konzoli Playstation 3 byl oficiálně oznámen v červnu. Vydání je naplánováno na 2. září a více než měsíc před tímto termínem mají vývojáři hlavní část práce hotovou. Hra dosáhl stavu gold, tedy míří do lisoven a na disky.

Více než měsíc budou tvůrci odstraňovat chyby a dělat menší vylepšení v rámci jednoho z prvních updatů. Ten se k uživatelům dostane hned při vydání hry.

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold! 🏅✨



Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC - Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 11, 2022

Remaky jsou méně běžné než remastery. Hra v případě remaku totiž projde komplexními úpravami, včetně grafiky nebo dabingu. Proto není divu, že si tvůrci řekli vyšší částku. Komunita ovšem s cenovkou 2 119 korun není moc spokojená. Původní The Last of Us a remaster totiž nejsou příliš staré hry a remake tak působí jako snaha vydolovat ze značky co nejvíce peněž.

Podle bývalého animátora hry Roberta Morrisona ovšem jde o jeden z nejpečlivěji vytvořených projektů.