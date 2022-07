Remake The Last of Us Part 1 se představuje v desetiminutovém videu s komentářem autorů

Únik záběrů a srovnávacích obrázků z remaku The Last of Us Part 1 byl potvrzen zveřejněním nového videa přímo od vývojářů. Předělávka známé hry nabídne řadu novinek.

Naughty Dog při úpravách The Last of Us na PlayStation 5 využívali nové možnosti a vyšší výkon konzole. Lokace mají mnohem více detailů, postavy jsou propracovanější a jejich pohyby uvěřitelnější. Tvůrci zapracovali na animacích tváří a projevech emocí.

Díky vyššímu výkonu mohou animované scény plynně navazovat na samotnou hru. Okolní materiály se při střelbě částečně ničí, umělá inteligence po vzoru druhého dílu prošla také vylepšením.

Mezi novinkami patří permanentní smrt nebo režim pro rychlý průchod, který pečlivě měří čas. Tvůrci zakomponovali také podporu pro DualSense a haptickou odezvu nebo 3D audio. Na druhou stranu se nezměnil příběh a samotné vyprávění.

The Last of Us Part 1 dorazí na konzole PlayStation 5 už 2. září. V přípravě je také verze pro PC, nicméně datum vydání zde není známo.