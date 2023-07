Remaster Red Dead Redemption potvrzují i známí novináři, mělo by k němu dojít v srpnu

Minulý týden se objevila zpráva, že ratingová komise v Jižní Koreji posuzovala Red Dead Redemption z roku 2010. Nikdo nevěděl proč se tak děje, ale nyní se objevily informace, z jakého důvodu bylo přistoupeno k tomuto kroku.



Pokud žhavíte naději, že se chystá remaster, který byl zmiňován vedle možné PC verze, pak tu máme silný náznak, že se skutečně dočkáte. Novinář Colin Moriarty, který dlouhé roky své kariéry spojil s magazínem IGN, aby však odešel a pokračoval na vlastní pěst pod hlavičkou Last Stand Media. Novinář patří k hrstce velmi věrohodných zdrojů. V jednom ze svých posledních podcastů potvrzuje, že o remasteru Red Dead Redemption slyšel a že dokonce viděl něco, díky čemu prý nelze nad přípravami vylepšené verze pochybovat.

Zveřejnil i naznačenou informaci, že by oznámení mohlo přijít už velmi brzy, klidně hned v srpnu a všeobecně potvrzuje, že si ratingová komise v Jižní Koreji nevymýšlí a zkrátka posuzuje to, co někdo k posouzení podal.

Magazín Insider Gaming pak přidává i úvahu, že remaster Red Dead Redemption, o který může být poměrně velký zájem díky velmi populárnímu pokračování, je patrně způsobem, jakým chce Rockstar alespoň na nějaký čas odvrátit pozornost od připravovaného GTA 6. Společnosti Rockstar a Take-Two, které jsou známé tím, že velmi neradi mluví o svých velkých projektech zbytečně dopředu, tudíž je potřeba se obrnit trpělivostí a jednoduše vyčkávat.