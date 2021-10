Remaster tří dílů GTA se blíží, unikají loga her

Tři starší díly ze série Grand Theft Auto čeká remaster, čemuž nasvědčovala řada úniků už před pár měsíci. Nyní známe i oficiální jména díky logům samotných her.

V aplikaci od Rockstaru, tvůrců GTA, se objevily loga třech starších her, které podle dřívějších spekulací mají obdržet remaster. Grafické vylepšení a podpora her pro nové konzole potká GTA 3, GTA: Vice City a GTA: San Andreas. Jde o nejoblíbenější díly celé série a vydání vylepšených verzí se evidentně blíží.

Loga ukazují, že Rockstar rozhodl použít doplňující název "definitivní edice". Na internet unikly i achievementy, jež jsou lehce upravené oproti těm ze základních verzí her.

O samotném datu vydání se i nadále spekuluje. Mnozí poukazují na 11. listopad, kdy měla vyjít vylepšená verze GTA 5 pro nové konzole. Ta byla ale odložena. Trilogie remasterovaných her GTA by tak mohla vyjít až příští rok. S jistotou dorazí na konzole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch a počítače.