Rockstar Games oficiálně potvrzuje, že první trailer k novému GTA uvidíme v prosinci

Konec věčným spekulacím, společnost Rockstar Games právě oficiálně oznámila, že první trailer k novému Grand Theft Auto vydají v prosinci během oslav 25. výročí Rockstar Games. Informace z dnešního rána se skutečně potvrdila.

Konečně to máme oficiálně! Společnost Rockstar Games právě na sociálních sítích oznámila, že se v prosinci dočkáme prvního traileru k novému Grand Theft Auto. Informace, kterou dnes přinesl novinář Jason Schreier byla správná.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser