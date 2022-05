Rozhovor: Živí se profesionálním hraním hry FIFA za pražskou Spartu. Jak vidí budoucnost fotbalových her Emerickson?

"Emerickson je jedním z nejsledovanějších českých herních streamerů konzolových her. Hru FIFA hraje pravidelně od ročníku 2002 a mezi jeho největší úspěchy patří 3. místo na turnaji V4 v Budapešti ve FIFA 18, 1. místo ve třetím ročníku COOL ligy ve FIFA 21 a zároveň je prvním eReprezentantem ČR, když se mu v roce 2021 podařilo vyhrát celou kvalifikaci. Hráčem Sparta eSports se stal v lednu 2019," tak popisují dosavadní kariéru svého svěřence Jana "Emerickson" Krupičky webové stránky AC Sparta Praha, fotbalového klubu, který se jako první v České republice pustil do tehdy ještě neprozkoumaných vod profesionálního hraní série FIFA od vydavatele EA Sports. Ta se nejčastěji hraje v kompetitivním režimu FIFA Ultimate Team, kde hráči sbírají kartičky reálných fotbalistů, které následně ovládají na virtuálním trávníku. Každá kartička má jinak vyvinuté dovednosti, a proto se každý hráč chová v samotné hře trochu jinak.

Jaké to je reprezentovat slavný český fotbalový klub? Lze se uživit profesionálním hraním FIFA v České republice? A co si Honza myslí o aktuální situaci ve světě fotbalových her? To vše prozradil v rozhovoru.

Ahoj Honzo, za Spartu hraješ hru FIFA už více jak tři roky. Jak se za tu dobu titul, případně kompetitivním režim FUT, změnil?

Musím říct, že hra se obrovsky mění každý rok, především styl, jak se hraje. Každý rok se najdou věci, které fungují víc nebo míň. Ať už jsou to formace, herní prvky nebo meta hráči. Právě proto se člověk musí na začátku ročníku co nejrychleji adaptovat, aby získal tu potřebnou sebejistotu ve své hře a měl potenciální výhodu oproti ostatním hráčům. Toho se dá docílit jen pravidelným hraním.

Když jsi s FIFA začínal, měl jsi někdy ambici, respektive napadlo tě vůbec, že bys někdy mohl hrát profesionálně za klub jako je Sparta?

Přiznám se, že mě to ani nenapadlo, když jsem se hrou začínal a už vůbec ne, že bych se tím mohl někdy v budoucnu živit a hrát za největší klub u nás. Hraní byl spíš takový můj koníček a druh odreagování od reálného fotbalu. Nicméně jsem hltal každý ročník, dost hodin hrál a nakonec jsem se do toho po svém zranění pustil o něco více a podařilo se mi na kompetitivní scéně prorazit.

Lze se profesionálním hraním FIFA v dnešní době živit na plný úvazek nebo mají hráči ještě nějaké vedlejší povolání?

Každý to má jinak. V mém případě jsem vděčný, že se tím mohu živit a nemusím hledat další práci. V Česku je stále jen pár jednotek fulltime hráčů, ale ten počet se zvyšuje každým rokem. Myslím si, že je to přirozený proces. Za čtyři, pět let, možná dříve, tu budou už desítky hráčů hrající na profesionální úrovni s kontraktem.

V profilu na webu Sparty máš vypsanou řadu úspěchů, na které jsi nejvíce pyšný?

Československý rekord ve WL 117-0 (WL = herní režim víkendová liga také známá jako FUT Champions pozn. red.), 1. Místo ve 3. sezoně COOL Ligy, 3. a 4. Místo na V4 v Maďarsku, vyhraná kvalifikace na post prvního eReprezentanta. To jsou úspěchy, na které jsem nejvíce hrdý.

Co je vlastně ten vrchol pro profesionála? Jakého největšího úspěchu lze dosáhnout zde v Česku a existuje nějaký zahraniční turnaj, který je pomyslným vrcholem?

Ten největší úspěch je pro FIFA hráče vyhrát Global Series, to je takové mistroství světa ve hře FIFA pro jednotlivce. To je podle mě ten největší vrchol, čeho může profesionální hráč dosáhnout. U nás to jsou trochu menší turnaje než zmiňovaná GS. Oficiální českou ligou, která má i licenci od vydavatele hry, je e:LIGA, pořádaná Ligovou fotbalovou asociací. Z té se mohou hráči dostat do evropských soutěží, které se řadí do oficiální kompetitivní struktury hry. Pak jsou tu další, trochu menší turnaje jako COOL Liga, iSport Liga, eLEAGUE nebo MČSR od Topgamingu. To jsou asi ty nejvěhlasnější turnaje u nás.

Jak to mezi FIFA profíky funguje, co se týče jednotlivých ročníku FIFA? Musíš mít každý rok nejnovější hru? Hraje se profesionální FIFA i na jiné platformě než Playstation?

FIFA vychází každý rok v období září-října. Vždy musí mít hráč tu nejnovější hru, pokud se chce účastnit turnajů. Bez toho to nejde. Tento rok EA tlačí hodně právě Playstation. Dříve se hrávalo i na Xboxu. U nás, co tak vím, jsou všechny velké turnaje také jen na Playstationu.

Jak hráče klub, v tvém případě Sparta, podporuje? Dostáváš například právě každý rok novou hru?

Samozřejmě je s tím každý rok spojeno poskytnutí nové hry a k tomu nějaký obnos FIFA pointů (prémiová herní měna, za kterou si hráči kupují kartičky do své sestavy pozn. red.). Bez toho se na začátku ročníku neobejdete, pokud chcete hrát na kompetitivní úrovni.

Jaký je rozdíl hrát za klub oproti hraní na vlastní pěst? Mohou být hráči bez klubu - a tedy i bez takové podpory - vůbec konkurenceschopní?

Rozhodně můžou. Je tu pár talentovaných hráčů, kterým se třeba nedostává až takové podpory, ale stejně s těmi největšími jmény u nás dokážou hrát vyrovnané zápasy. Na začátku ročníku to mají samozřejmě těžší z toho pohledu, že ten kvalitní tým budují o něco déle než hráči s pravidelnou podporou od svých klubů či organizací.

Kdy má FIFA hráč hlavní sezonu? Dělí se sezona stejně jako ve fotbale na hlavní část a pak třeba přestupové období, letní pauzu nebo něco podobného?

Sezóna profesionálního FIFA hráče trvá celkem dlouho. Začátek je vždy září/říjen. Poslední turnaje se většinou konají 2-3 měsíce před vydáním nového ročníku hry, ale i minulou sezónu jsme odehráli pár turnajů během léta. Doufám, že toto léto bude větší pauza, hodně mě baví také závodní hra F1, která právě v těchto měsících vychází a na tu se taky fakt hodně těším (směje se).

Letošní sezona už je tedy pro profíka v podstatě téměř u konce? Jaké změny by sis jako profesionální hráč přál od nového ročníku FIFA?

Rád bych, aby se hra ještě o něco zrychlila. Fajn by bylo méně AI defendingu (automatické ovládání hráčů umělou inteligencí během bránění pozn. red.) a více odměňovat hráče, kteří se snaží manuálně bránit a napadat.

Vyhovuje ti, že je hraní FIFA arkádovější nebo by sis přál spíše realistický styl hraní jako se o to snaží eFotball, dříve známý jako PES?

Já bych to s tím reálným fotbalem tolik nepřeháněl. Spoustu lidí po tom volá. Já jsem toho názoru, že hra by měla být hlavně zábava. Poločas trvá šest minut reálného času, takže zkrátka to musí být i z části arkáda. Líbí se mi spojení reálného fotbalu s arkádovými prvky. Viděl jsem eFotball, sice jsem ho nehrál, ale podle mě je bohužel velmi daleko s kvalitou oproti FIFA.

Co říkáš na přejmenování celé série od roku 2024 na EA SPORTS FC a zprávy o dalších fotbalových simulátorech, které jsou ve vývoji? Může se podle tebe stát, že se hlavní hrou pro vás profíky stane jiný titul?

U toho přejmenování si nemyslím, že by to byla nějaká velká věc. Spíš je to taková kosmetická úprava. Viděl jsem, že příští rok bychom tu mohli mít hned pět fotbalových her, což je za mě super. EA potřebuje konkurenci. Mohl by to pro ně být takový hnací motor udělat tu hru lepší. O tom přechodu na jiný titul jsem přemýšlel a za mě to klidně může být pravděpodobné. To je potom na konzultaci s týmem a organizátory turnajů. Nicméně si myslím, že stále budeme hrát hru, která bude mít největší jméno a nejlepší marketing a to je zatím hra od EA.

Děkuji za rozhovor, přeji mnoho úspěchů.

Také děkuji.