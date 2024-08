Ruská prokuratura chce zakázat distribuci hry Last Train Home od českého studia

Ruská prokuratura požaduje zákaz distribuce počítačové hry Last Train Home, kterou vyvinulo brněnské studio Ashborne Games. Informoval o tom server Meduza. Hra o československých legionářích podle ruských úřadů podněcuje nenávist vůči ruské vládě a vojákům Rudé armády.

Prokuratura tvrdí, že hra neodpovídá "tradičním hodnotám současné ruské společnosti", "obsahuje nepravdivé informace o činnosti tehdejších státních orgánů" a "popírá historická fakta a glorifikuje představitele československých legií". To podle ní může poškodit "duševní a sociální zdraví dětí".

Moskva od své invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zintenzivnila boj proti tomu, co nazývá západní hodnoty. Zároveň tvrději postihuje média a zahraniční internetové služby a s řadou technologických společností vede spory ohledně obsahu.

Vývojáři Last Train Home (Poslední vlak domů) vyzývají hráče, aby se vydali na "zoufalou misi do hlubin válkou zničené pustiny a nelítostné krajiny Sibiře". Hra podle nich líčí zážitky československých legionářů a jejich odhodlání vrátit se po první světové válce do nově vzniklé Československé republiky.