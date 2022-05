S létem přichází další sezona do World of Warships plná novinek

Nový obsah čeká hráče jak na konzolích, kde přibudou panevropské torpédoborce a kampaň Back to Belfast. Na PC se zase dočkáme řady francouzských křižníků a nový obsah z Azur Lane.



Společnost Wargaming, vydavatel a vývojář her World of Warships a World of Warships: Legends, tento týden spustil obsahově nabité aktualizace pro své dvě přední námořní MMO hry. World of Warships na PC představuje novou flotilu francouzských křižníků, které mohou hráči ovládat, spolu s novým obsahem Azur Lane v rámci partnerství s nesmírně populární mobilní hrou a anime seriálem. Vedle toho si konzoloví hráči World of Warships: Legends mohou vyzkoušet nové panevropské torpédoborce v předběžném přístupu a zúčastnit se pět týdnů trvající kampaně Back to Belfast, aby získali mocnou verzi Belfastu '43 úrovně VII.

Nové lodě, roční období a další novinky ve hře World of Warships PC

V této aktualizaci se poprvé objevují tři nové francouzské křižníky. V předběžném přístupu se hráči budou moci ujmout kormidla křižníků Tier VIII Cherbourg, Tier IX Brest a Tier X Marseille, které jsou vybaveny děly velké ráže a smrtící palebnou silou na blízko.

Azur Lane se také vrací na širé moře. Od 27. května jsou k dispozici ke sbírání lodní kamufláže pro Iowu, Indomitable a Shōkaku, spolu se šesti novými veliteli včetně slavného Bismarcku a New Jersey, stejně jako pamětní vlajky. AL Aurora a AL Azuma rozšíří seznam lodí Azur Lane ve hře.

Na závěr aktualizace budou hráči moci také prozkoumat kompletní sestavu italských torpédoborců, zúčastnit se zbrusu nových sezon hodnocených a klanových bitev a vyzkoušet svou rychlost a dravost v návratu fanoušky oblíbeného herního režimu Arms Race v náhodných a kooperativních bitvách.

Zpět do Belfastu s panevropskými torpédoborci ve hře World of Warships: Legends

World of Warships: Legends v předběžném přístupu nabízí hráčům sedm panevropských lodí. Představuje se jeden polský křižník a šest švédských torpédoborců, od Gryfu I. úrovně až po Skåne VI. úrovně. Loď VII. úrovně Östergötland a řadu rychlých torpédoborců bude možné plně prozkoumat na začátku příští aktualizace. Do řad velitelů přibudou dva noví velitelé. Conrad Helfrich, univerzální panevropský velitel, a také Stig Hansson Ericson, specializovaný velitel torpédoborců.

V rámci této aktualizace se také spouští kampaň Back to Belfast. Ti, kdo dokončí kampaň s aktivní podporou Admirality, získají výkonnou verzi kultovního křižníku VII. úrovně: Belfast '43. Hráči se také mohou vrhnout do zbrusu nového aukčního systému a přihazovat dublony a kredity na komunitní losy, které obsahují rozmanitou škálu předmětů. Tato aktualizace také přináší tři nové sezony arén, v nichž se také vrací většina bonusů z Arms Race.

O World of Warships

World of Warships je bezplatná historická online bojová hra pro PC od společnosti Wargaming. Díky obrovské flotile nejznámějších válečných plavidel, včetně čtyř různých tříd lodí, a strategicky navrženému prostředí poskytuje World of Warships dokonalý zážitek z námořní války, který je vhodný pro každého. Díky své největší sbírce historicky přesných lodí, které jsou k dispozici pro hraní, se World of Warships pyšní statusem digitálního muzea lodí a ústředního bodu pro nadšence námořní historie. Pravidelně přidává nový tematický obsah a inovativní herní režimy, které široké hráčské základně poskytují rozmanitou a vzrušující hratelnost.

Jedna franšíza na více platformách

Po úspěšném uvedení hry World of Warships na PC byla její jedinečná hratelnost a design upravena tak, aby přinesla bezplatné masivní námořní bitvy i na další platformy v podobě World of Warships: Legends na PlayStation a Xbox a World of Warships Blitz na mobilních zařízeních se systémem iOS a Android.

O World of Warships: Legends

Zažijte velkolepou námořní akci ve hře World of Warships na konzolích. V této masivně multiplayerové on-line hře můžete ovládnout moře na největších válečných lodích historie! Najímejte legendární velitele z námořní historie, vylepšujte svá plavidla a vybojujte si námořní nadvládu s hráči z celého světa nebo proti nim v napínavých a strhujících bitvách. World of Warships: Legends přináší poprvé na domácí konzole online námořní akci, kterou si oblíbily miliony lidí, a řadu obsahu a funkcí exkluzivních pro konzole.