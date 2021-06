Sedmý díl české adventury Polda dorazí později

Ikonická hra Polda se měla ke konci letošního roku dočkat sedmého dílu. Nedávné události a zdravotní komplikace bohužel zapříčinily v pozdější vydání.

Nový Polda vzniká v relativně malém týmu vývojářů. Celý projekt zaštiťuje Petr Svoboda, který přišel i s vyjádřením a oznámením okolo tvorby hry. Ve svém videu sdělil, že tvorba hry nabrala zpoždění kvůli zdravotním komplikacím. Animace hry vytváří Jan Fiala, který rovněž hlásí zpoždění.

Každé toto zpoždění zasahuje výrazným způsobem do harmonogramu, sdělil Petr Svoboda ve videu. Ačkoliv mohla hra vyjít do Vánoc, muselo by dojít na kompromisy. K tomu vývojáři nechtěli sáhnout a rozhodli se proto posunou datum vydání na první čtvrtletí roku 2022.

Průběh vývoje můžeme i nadále sledovat v nových vývojářských deníčcích, které budou i nadále vycházet.