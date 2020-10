Sega rozdává retro Sonica na Steamu, Epic opět láká na dvě hry zdarma

Tento týden si vydavatelství Sega připravilo akci na Steamu. Do 19. října je zlevněno několik desítek slavných titulů.

Sega patří mezi nejznámější světová vydavatelství. K výročí 60 let od založení přichází velká akce, která potěší všechny herní sběratele. Na Steamu je totiž zlevněno hned několik desítek klasických i nových titulů. Za pár korun si tak můžete do knihovny přidat legendární arkádové hry i novější strategie.

Za zmínku stojí například série Warhammer, Sonic, Yakuza, ale i Football Manager. Celkem jde o 91 her a mnoho dalších rozšíření. V rámci akce si lze do knihovny přidat i legendárního ježka Sonica. Konkrétně díl Sonic The Hedgehog 2. Čas máte do 19. října.

Na Epic Games Store je mezitím do 15. října zdarma k dispozici oddechovka Abzu. Ta vás zavede do hlubin oceánu.

Druhou hrou je Rising Storm 2: Vietnam. Střílečka pro až 64 hráčů v multiplayeru s dvacítkou map a desítkami zbraní.