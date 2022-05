Seriál The Last of Us by měl vyjít na začátku příštího roku, tvrdí režisér

Očekávaný seriál na motivy příběhové postapokalyptické hry The Last of Us se po odkladech stále natáčí. Režisér prvního dílu nyní naznačil, kdy doputuje pilotní epizoda na naše obrazovky.

Hit The Last of Us známý z konzolí Playstation by podle režiséra Kantemira Balagova měl dorazit na úvodu příštího roku. Podle jeho slov natáčení seriálu v koprodukci s HBO stále probíhá. To znamená, že štáb čeká také střih a následná postprodukce.

According to Kantemir Balagov, TLOU will premiere early 2023



"The Last of Us game has a special place in my heart, so this project was important to me, and it was my first series experience…



…is still filming. should be released early next year.”



- The Last of Us HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) May 23, 2022

Seriál byl již dříve odložen, původně byl plánován na tento rok. Z uniklých fotek víme, že se v roli Joela objeví Pedro Pascal a jako Ellie uvidíme Bellu Ramsey. Děj by se měl minimálně u pár dílů odehrávat v Bostonu.