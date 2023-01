Seriál The Last of Us v nové ukázce

Dneškem začíná devítidílná pouť zdevastovanou Amerikou v seriálu The Last of Us od HBO. Hraná adaptace vznikla na motivy stejnojmenné hry od studia Naughty Dog. Došlo také k vydání ukázky, která připomíná vydání.

Seriál The Last of Us od HBO je dlouho očekávaným dílem. Dobrodružství Joela a puberťačky Ellie se dočkalo hned dvou her, z nichž obě byly přijaty kladně. Devítidílné dobrodružství, které chystá streamovací služba HBO, dorazilo již dnes.

Díly budou vycházet vždy po jednom týdnu, první startuje již dnes v pondělí. Další informace odkrývá poslední ukázka, která připomíná datumy vydání a ukazuje záběry zpustošené Ameriky.

Díly budou vycházet takto:

Epizoda 1 - 16. ledna

Epizoda 2 - 23. ledna

Epizoda 3 - 30. ledna

Epizoda 4 - 6. února

Epizoda 5 - 13. února

Epizoda 6 - 20. února

Epizoda 7 - 27. února

Epizoda 8 - 6. března

Epizoda 9 - 13. března

Přesné datum vydání by mělo být vždy ve tři hodiny ráno a v pondělí našeho času.