Série Call of Duty a Star Wars jsou na Steamu ve slevě

Black Ops, Modern Warfare a další díly slavné střílečky aktuálně seženete ve slevě. Na Steamu totiž odstartoval výprodej her Call of Duty. Sehnat můžete i Star Wars za sníženou cenu.

Call of Duty bylo na počítačích dlouhou dobu dostupné jen skrze platformu Battle.net. Až nedávno se řada dílů přesunula také na populárnější platformu Steam od Valve, kde nyní probíhá výprodej některých dílů.

Sehnat můžete relativně nedávné díly jako Vnguard za 30 euro i starší Modern Warfare z roku 2007 za 10 euro.

Blíží se 4. května, což je celosvětově označovaný den Star Wars ("May 4th" zní podobně jako známá hláška "may the force be with you"). Na Steamu tak seženete v akci starší klasické tituly, LEGO hry i novější přírůstky do série od multiplayerových až po čistě příběhové.