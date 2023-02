Sherlock Holmes The Awakened dostává ukázku.

Sherlock Holmes je známou franšízou, o které jistě slyšel každý příznivce detektivní práce. Na motivy knížek už vznikla jedna hra a nyní se chystá pokračování. Vývojáři tak odhalují gameplay ukázku.

Novou hru ze světa Sherlocka Holmese mají na starost ukrajinští vývojáři Frogwares, kteří rádi informují o tom, jak vývoj zatím pokračuje. Nyní vydali ukázku, ve které vidíme, jak bude hra vypadat, a také trochu příběhu.

Vžijeme se do kůže detektiva pár let po předchozím díle. Budeme moci rozplétat více záhad a také se blíže poznat s naším společníkem, doktorem Watsonem. Podle studia míří vývoj ke konci, a tak si všichni mohou zahrát hodinovou demoverzi na platformě Steam.

Detectives!



Get a sneak peek of extended gameplay with our new trailer & don’t forget to get your hands on the free Sherlock Holmes The Awakened demo!



Download the demo here: https://t.co/qSHdBZ1V0J pic.twitter.com/cRLRqUCGEi