Shrnutí recenzí nového Xboxu a Playstationu – konzole působí skvěle

V listopadu očekávají hráči příchod nové generace herních konzolí. Na pulty obchodů se dostane Playstation 5 a Xbox Series S a X. Všechny tyto konzole pojí rychlé úložiště, vysoká výkon a využívání nových technologií. Novináři z celého světa nyní mohou bez omezení sdílet své pocity z několika týdenního používání novinek. Jak tedy konzole obstály?

Xbox Series X - to nejlepší od Microsoftu

Nejvýkonnější Xbox Series X se k prvním zákazníkům dostane 10. listopadu a podle všeho budoucí majitele velmi potěší. Výkon konzole stačí pro hraní ve 4K rozlišení (UHD) na vysoké detaily. Pokud konzoli připojíte k televizi s tímto rozlišením, poznáte vyšší kvalitu obrazu a textur oproti staršímu Xboxu One X.

Nový Xbox se dokáže dobře uchladit a je o poznání méně hlučný než předchůdci. Vyzdvihuje se rovněž rychlé načítání u her, kterým ovšem disponují všechny nové konzole. Výhodu Xbox One X získává hlavně velikostí interního disku. Vestavěný 1TB disk nabídne celkem 802 GB prostoru pro instalaci her.

Microsoft nabízí i rychlé externí úložiště za nemalý příplatek. Jeho cena je ovšem opodstatněna využívanou technologií. Externí disk o velikosti 1 TB vyjde na 6 390 Kč a nabídne identickou rychlost, jako integrovaný protějšek.

Oba nové Xboxy nabídnou aktualizovaný bezdrátový ovladač. Jeho ergonomie se změnila pouze minimálně a podle všeho k lepšímu. Zadní páčky nově nabízejí pogumovanou texturu a celkově se ovladač lépe drží.

Xbox Series X se k prvním zákazníkům dostane 10. listopadu za cenu 13 499 Kč. Pokud nemáte konzoli již objednanou, nejspíše se na vás dostane až začátkem příštího roku. Ve stejný den zákazníci obdrží i Xbox Seris S.

Xbox Series S - bez 4K za skvělou cenu

Slabší bratříček od Microsoftu se liší výkonem, velikostí a úložištěm. Xbox Series S vyniká především v kombinaci s herními monitory. Konzole je stavěna na hraní ve 2K rozlišení (QHD), které je stojí mezi FullHD a UHD standardy. Výsledný obraz na 4K televizích nevypadá o moc lépe, než v případě Xboxu One X. Oproti němu ovšem Series S disponuje rychlým úložištěm a podporou všech nových technologií z dražšího Xboxu Series X.

Bilý Xbox Series S je až překvapivě malý. Bohužel to platí i o jeho disku. Z udávané kapacity 512 GB zbyde pro hry jen 364 GB. Tato hodnota se zaplní po stažení pár větších her. Koupě rychlého externího disku v tomto případě nedává smysl. Xbox Series S stojí 7 999 Kč a po zakoupení disku celková investice překoná cenu Xboxu Series X.

Obě konzole podporují spouštění her z externího USB disku. Načítání ovšem trvá stejně dlouho, jako v případě Xboxu One. Podle recenzentů je Xbox Series S velmi povedený. Jeho výkon dostačuje na hraní v rozlišení Full HD a QHD. Chlazení rovněž pracuje skvěle a konzole je velmi kompaktní a praktická.

Playstation 5 - elegán se skvělým ovladačem

Sony uvádí jednu konzoli ve dvou různých verzích. Obě nabídnou identický výkon, úložiště i vzhled a liší se jen mechanikou. Novináři proto vydávají jen jednu recenzi klasické konzole s tím, že uživatelé se mohou rozhodnout, zda preferují model s mechanikou na disky, či bez.

Nový Playstation 5 zaujal hned po představení svým vzhledem. Recenze se shodují, že konzole je zkrátka velká. Jde o největší konzoli za poslední roky. Konkurenční Xbox má tvar černého kvádru a je tak celkem nevýrazný. Nový Playstation poutá rozměry a vzhledem, což může někomu vadit. Design je ovšem subjektivní a světí prostředkům. Žebrování zajišťuje podobně tichý a chladný chod, jako v případě Xboxu.

Samotný výkon víceméně odpovídá Xboxu Series X. Hraní ve 4K rozlišení nepředstavuje problém. Přímého porovnání výkonu jsme se nicméně nedočkaly. Na to chybí hry, které přijdou v následujících týdnech.

Konzole od Sony přidává několik nových funkcí v samotném operačním systému. Můžete si tak pustit třeba krátké video s herní nápovědou. Přívětivost uživatelského rozhraní je ovšem hlavně o zvyku. Oba hráči na trhu navíc mohou vydat aktualizaci, která případné rozdíly smaže.

Playstation tak boduje především s DualSense ovladačem. Jeho vzhled a funkce představují markantní vylepšení oproti DualShock předchůdci. Adaptivní páčky přidávají zajímavý prvek, jehož využití bude stát a upadat hlavně na tvůrcích her. Zpětná odezva DualSense ovladače rovněž podle všeho poráží ovladač Xboxu. Vykoupeno je to kompatibilitou. DualShock ovladače nefungují s Playstation 5. Starší Xbox ovladače bez problémů lze připojit k Xboxu Series S a X.

Načítání her v podání Playstationu vyrovnává Xbox. Disk ale dosahuje pouze kapacity 825 GB a využít lze jen 667 GB. Tato hodnota je napůl cesty mezi oběma novými Xboxy. Playstation bohužel nepodporuje hraní her z externího USB disku. Každý titul musí být přesunut na vestavěné úložiště. Sony navíc zatím nenabízí certifikované interní disky.

Playstation 5 doputuje k zákazníkům 19. listopadu. Verze s mechanikou vyjde na 13 490 Kč a bez ní zaplatíte 10 790 Kč.

Ve výsledku souboj mezi Xboxem a Playstationem rozhodnou dostupné hry a preference hráčů. Jinak obě konzole působí velmi kladným dojmem a všichni budoucí majitelé se mají na co těšit.