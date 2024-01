Slovenský Doom se představuje v traileru. Sbírá nadšené ohlasy

Na Slovensku vzniká boomer shooter QUEEDO. Po krátké ukázce hratelnosti na něj fanoušci specifického žánru pějí chválu.

Boomer shooter, tedy retro střílečka z pohledu první osoby ve stylu prvního Dooma, QUEEDO od slovenského studia Fatbot Games vzniká již nějakou dobu. Vývojáři byli s ukázkami a informacemi o hře poměrně zdrženliví, nyní ale odhalili krátký záběr z hratelnosti, kde lze vidět rychlou akci, při které se střílí po různých nestvůrách.

Time for some gameplay from our next game! Yes - it's a boomer shooter! Subscribe to our newsletter here: https://t.co/Ov5mcXltmD pic.twitter.com/q9TiFjEKRR