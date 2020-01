Sony dá hráčům k předplatném PlayStation Plus kolekci Uncharted a Goat Simulator

Společnost oznámila hry pro aktuální měsíc na svém blogu. Hráči vlastně dostanou hned čtyři hry.

Tentokrát trošku se zpožděním oznámilo Sony skrze svůj PlayStation Blog, na které hry zdarma se mohou těšit předplatitelé PlayStation Plus.

V lednu to bude hlavně kolekce Uncharted her pojmenovaná The Nathan Drake Collection. Obsahuje první tři díly této legendární exkluzivní série přepracované pro PlayStation 4. Ve všech případech se jedná o příběhové části hry, hra více hráčů není v kolekci zahrnuta.

Další hrou zdarma tento měsíc je satirická hra Goat Simulator, kde se hráči ujmou role kozy.

Hry budou ke stažení od 7. ledna do 3. února. Do té doby je stále možné získat prosincovou nabídku.