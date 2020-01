Sony dá tento měsíc k PlayStation Plus hned pět her

Kompletní série kultovních her BioShock, poslední The Sims a jako bonus navíc hra pro PlayStation VR.

Únor nepatří mezi silné měsíce, co se nových her týče, každopádně Sony se rozhodlo, že předplatitelům PlayStation Plus dá rovnou 5 her, aby měli co hrát. Standardem jsou přitom dvě hry za měsíc.

Za vysoký počet může zahrnutí celé kolekce her BioShock, která obsahuje BioShock, BioShock 2 a BioShock: Infinite. Všechny jsou přepracované ve vylepšeném grafickém kabátku a potěší, že obsahují také veškerý dodatečný obsah pro hru jednoho hráče. Jedná se tak zkrátka o kompletní zážitek.

Druhou hrou je The Sims 4, zatím poslední díl této neskutečně populární série. Sony při oznámení her také připomnělo, že v únoru oslaví The Sims 20. narozeniny.

Poslední z her je potom střílečka Firewall Zero Hour pro virtuální realitu PlayStation VR. Nabízí taktické on-line přestřelky ve složení 4v4 a pravidelně dostává nový obsah.

Všechny tyto hry budou ke stažení zdarma od 4. února až do 2. března.