Sony dá v dubnu k PlayStation Plus jednu z nejlepších her

Výrobce konzolí PlayStation potvrdil, že se předplatitelé mohou těšit na skvěle hodnocené Uncharted 4: A Thief's End a také DIRT Rally 2.0.

Začíná nový měsíc a Sony skrze svůj oficiální PlayStation Blog oznámilo, jaké hry dostanou předplatitelé PlayStation Plus zdarma tentokrát.

Bude to skvěle hodnocené Uncharted 4: A Thief's End, které završuje tuto oblíbenou akční sérii z PlayStation konzolí, respektive završuje příběh hlavního protagonisty Nathana Drake.

Druhou z aktuálních her zdarma jsou propracované závody DIRT Rally 2.0 od specialistů ze studia Codemasters. Nabízí hromadu tratí, proměnlivé počasí či třeba bohaté možnosti přizpůsobení aut.

Obě hry budou ke stažení od 7. dubna do 4. května. Do té doby můžete stahovat Shadow of the Colossus a Sonic Forces z březnové nabídky.