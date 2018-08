Sony dává majitelům PlayStation 4 střílečku Destiny 2 a v září nabídne další hry

Výrobce konzole PlayStation odhalil bonusové hry pro předplatitele PlayStation Plus a jedná se o skvělý výběr.

Majitelé PlayStation 4 a předplatného PlayStation Plus dostali tento měsíc od Sony zdarma hry Mafia 3 a Dead by Daylight. Září s sebou přinese neméně lákavý výběr v čele s populární střílečkou Destiny 2.

Zatímco zbylé zářijové hry budou ke stažení od 4. dne v měsíci, Destiny 2 můžete stahovat již nyní a pustit se do jedné z největších stříleček posledních let od studia Bungie (autoři série Halo).

Druhou hlavní PlayStation 4 hrou je potom bojovka God of War 3 v Remastered edici. To ale není vše, majitelé aktuální konzole dostanou jako bonus hry Knowledge is Power a Here They Lie (kompatibilní s PS VR).

Pro PlayStation 3 jsou připraveny hry Another World - 20th Anniversary Edition a Q.U.B.E. Obě jsou ke stažení rovněž pro PlayStation 4 a první jmenovaná ještě pro PlayStation Vita.

A konečně přenosná PS Vita dostala hry Sparkle 2 a Foul Play, druhá jmenovaná je opět dostupná také pro PlayStation 4.

V září si tak hráči na PlayStation 4 přijdou na celkem sedm her v čele s peckami Destiny 2 a God of War 3.