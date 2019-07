Sony i Microsoft dají v srpnu hráčům na konzolích lákavé AAA hry zdarma k předplatným

Oba rivalové už odhalili nabídku her zdarma k PlayStation Plus a Xbox Live Gold pro nadcházející měsíc.

Nový měsíc ve světě konzolového hraní tradičně předchází odhalení, jaké hry zdarma dostanou hráči, kteří si platí PlayStation Plus na konzoli PlayStation 4 nebo Xbox Live Gold na konzolích Xbox One a Xbox 360.

Obě aktuální konzole tato předplatná vyžadují pro on-line hraní většiny her, takže počty předplatitelů se pohybují v desítkách milionů. Jako bonus dává Sony každý měsíc (většinou) dvě hry zdarma pro PlayStation 4 a Microsoft čtyři, dvě ovšem starší pro Xbox 360 (jdou hrát na One díky zpětné kompatibilitě).

Sony na tento měsíc připravila kolekci WipEout Omega Collection, která obsahuje hry WipEout 2048, WipEout HD a HD Fury expanzi. Navíc se dá hrát s headsetem PlayStation 4. Druhou hrou je střílečka Sniper Elite 4. Ke stažení budou od 6. srpna.

Microsoft se rozhodl jako hlavní hry nabídnout Forza 6 a Gears of War 4 ze své výroby. Gears of War 4 je ke stažení přes celý srpen, Forza 6 potom od poloviny srpna do poloviny září.

Nabídku uzavírají hry Torchlight (první polovina měsíce) a Castlevania: Lords of Shadow (druhá polovina). Tyto dvě hry jsou primárně pro Xbox 360, ale dají se hrát i na aktuální generaci konzole, tedy modelu One.