Sony oznámilo novou nabídku PlayStation Plus

Na čtvrtečním State of Play jsme se dozvěděli spousty novinek - byl oznámen nový Mortal Kombat a několik dalších. Dočkali jsme se také odhalení nabídky PlayStation Plus, která v březnu nabídne hry pro příznivce akčních titulů.

Pro předplatitele s nejnižší formou členství, tedy Essentials, má Sony připravené tři hry, a to Battlefield 2042, který vyšel takřka dva roky zpět a nejedná se zrovna o nejoblíbenější díl. Toto by mu tak mohlo vrátit život do žil. Další hrou je Minecraft Dungeons, kooperativní hra s prvky RPG.

Poslední hrou pak je akční RPG Code Vein. Předplatitelé Premium a Extra navíc dostanou Rainbow Six: Extraction, fantasy akční dobrodružnou hru Immortals: Fenyx Rising, GhostWire: Tokyo a kolekci s názvem Uncharted: Legacy of Thieves, která obsahuje čtvrtý díl a dodatek Lost Legacy.

Nezapomíná se ani na indie hry, za které najdeme titul Tchia - ten vychází 21. března a v ten den bude ke stažení zdarma pro všechny předplatitele. Nabídka vstoupí v platnost 7. března a končí 3. dubna.