Sony oznamuje listopadovou nabídku PS Plus.

Listopad nám klepe na dveře a kromě Halloweenu přichází i další nabídka od Sony v jejich předplatné PlayStation Plus. To tento měsíc nabízí pekelně těžkou hru Nioh a hraje na lehčí notu v pobě LEGO hry a Heavenly Bodies.

Fanoušci konzole PlayStation se koncem každého měsíce těší na měsíční nabídku od Sony, která zahrnuje dvě (a někdy více) her do předplatného PS Plus. Přestože hry nejsou vždy to nejlepší, občas se společnost trefí do chuti fanoušků. A tento měsíc to vypadá, že se tak znovu stalo.

Nioh 2

Pro konzole PlayStation 4 a 5 Sony nabízí hru Nioh 2. Ve verzi pro druhou jmenovanou konzoli prošla hra vylepšením. Jedná se o těžký titul, který je velmi často přirovnáván k jeho konkurenci v podobě souls žánru. Oproti svému předchůdci přinesl nějaká vylepšení a ve světě si odnesl skvělé známky v recenzích.

LEGO Harry Potter Collection

Kolekce nabízí rovnou dvě hry ze světa kouzelníka Harryho Pottera. Místo hraného dobrodružství se ale hráči mohou těšit na LEGO záležitost pro ty nejmenší. Oba tituly nabízejí hlavní kampaň, která je plná vedlejších úkolů a věcí k posbírání.

Heavenly Bodies

V Heavenly Bodies se podíváte do vesmíru, ať už sami, nebo v kooperativním režimu s dalším hráčem. Díky oběma páčkám se budete pohybovat zleva doprava a vychutnáte si stav beztíže.

Trojici titulů si můžete aktivovat od prvního listopadu a do té doby si můžete přidat Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 a Superhot.