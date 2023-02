Sony oznamuje rozšíření her v PlayStation Plus

Sony se znovu rozhodla rozšířit svou nabídku PlayStation Plus o několik titulů, které jistě potěší všechny fanoušky zvláště nových her. Pro předplatitele je totiž připravena řada novinek, které by si nikdo neměl nechat ujít.

Jednou za čas se předplatitelé PlayStation Plus úrovně Extra a Premium mohou těšit na dávku nových her. Některé jsou ve službě už od jejího spuštění, jiné odešly a zase přišly. Sony nyní oznámila další várku pro vlastníky služby.

Hry pro předplatné Extra:

Horizon Forbidden West The Quarry Resident Evil 7: Biohazard Outriders Scarlet Nexus Borderlands 3 Tekken 7 Ace Combat 7: Skies Unknown Earth Defense Force 5 Oninaki Lost Sphear I am Setsuna The Forgotten City

Hry pro předplatné Premium:

The Legend of Dragoon Wild Arms 2 Harvest Moon: Back to Nature Destroy All Humans!

Nejzajímavějšími tituly jsou například Horizon Forbidden West či Resident Evil 7. Biohazard. Horizon vyšel před rokem a je tak poměrně ještě žhavou novinkou, za několik týdnů v dubnu navíc vychází Horizon Call of the Mountain, expanze pro předešlý díl.

Nabídka vstoupí v platnost už 21. února, některé hry jsou přitom i ve verzi pro PlayStation 5.