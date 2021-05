Sony plánuje menší verzi PlayStationu a nové brýle pro virtuální realitu

Po půl roce od vydání Playstationu 5 se začíná spekulovat o nové Slim verzi, černém ovladači i lepším headsetu pro virtuální realitu. Všeho bychom se měli dočkat v nadcházejících měsících.

Nové herní konzole stále patří mezi nedostatkové zboží. Přesto výrobci již nyní plánují nové verze těchto herních mašin. Sony by mělo příští rok uvést kompaktnější model PlayStation 5 Slim. Zmenšení fyzických rozměrů umožní efektivnější čip, který by měl vyžadovat méně chlazení a poskytnout podobný výkon. PS5 Slim by měl dorazit v druhé polovině příštího roku.

Koncepty vzhledu PS5 Slim

Spekuluje se také o vydání nových barevných ovladačů DualSense. Pro teď máme k dispozici pouze bílou variantu. Sony by mělo brzy uvolnit také gamepady s kombinací červené a černé, dále pak šedé a černé.

Koncept černého ovladače DualSense

Pokud by vám ani tyto novinky nestačily, těšte se také na nové PSVR. Pro teď známe jen podobu ovladače, nicméně se spekuluje i o specifikacích samotných brýlí. Ty nabídnou rozlišení až 4000x2040 pixelů, tedy 2000x2040 pixelů pro každé oko. Šlo by tak o jeden z nejjemnějších zobrazovacích panelů v brýlích pro virtuální realitu vůbec.

Brýle nabídnou i pokročilé technologie. Například sledování očí umožní šetřit výkon. Konzole totiž vykreslí ostřejší obraz pouze v místě, kam se právě koukáte. Vylepšení se dočká také přizpůsobení, aby brýle lépe seděly na hlavě. O připojení by se měl starat pouze jediný USB-C kabel.