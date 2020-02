Sony pro PlayStation 4 hráče na březen připravilo kultovní Shadow of the Colossus a Sonic Forces

Skrze oficiální blog oznámilo Sony aktuální hry pro předplatitele PlayStation Plus. Společnost opět sáhla mezi své exkluzivity a nabídne přepracovanou legendu z PlayStation 2.

Únor už je skoro u konce, což znamená, že se předplatitelé PlayStation Plus mohou těšit na novou várku her zdarma. Na březen má Sony připravené hry Shadow of the Colossus a Sonic Forces.

Shadow of the Colossus je přepracování legendárního dobrodružství ještě z dob PlayStation 2, které si tak pamětníci mohou vychutnat v novém grafickém kabátku a neznalí hráči zase zjistit, díky čemu se hra zapsala tak výrazně do herních dějin.

Druhou z her zdarma je rychlé Sonic Forces. Takže na vás čeká spousta rychlé akce s tímto modrým ježkem a také možnost vytvořit si vlastní postavu.

Hry budou zdarma od 3. března do 6. dubna. Do té doby můžete ještě stahovat únorovou nabídku zahrnující BioShock: The Collection a The Sims 4.