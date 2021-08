Sony upravilo Playstation 5, je lehčí a hůř se chladí

Nejnovější konzole od Sony si prošla drobnou úpravou interních komponent. Změnil se ventilátor, chlazení, stojan a antény pro příjem Wi-Fi.

Každá herní konzole projde po svém vydání řadou iterací. V případě Playstationu 4 jsme mohli sáhnout například po Slim variantě případně Pro verzi. Není to nic neobvyklého, jde o optimalizaci výrobních procesů a zároveň zlevnění výkonnějších komponent. V případě Playstationu 5 nevedou všechny změny k lepšímu.

Novou verzi Playstationu 5 lze již zakoupit v Japonsku a zřejmě se brzy rozšíří i do světa. Jde o model 1100B, který oproti 1015B rozpoznáte zvenčí jen díky malému nápisu na hraně krabice. Většina uživatelů tak zřejmě nebude mít vůbec tušení jakou verzi kupuje.

Nová verze s označením 1100B obsahuje řadu vylepšení. Například pozměněné antény a síťovou kartu pro zlepšení přijmu Wi-Fi. Dále jiný šroub ve stojánku a upravený ventilátor. Právě rozdílný větrák se začal používat v některých modelech už od prosince a přispíval k menšímu hluku. Největší změna se ale udála v sestavě chladičů.

Interní žebrování a měděné desky pro rozvod tepla byly přepracovány a do určité míry zmenšeny. Výsledkem je snížení váhy o 300 gramů a vyšší teploty za provozu o 3-5°C. Tato změna by z krátkodobého hlediska neměla mít vliv. Jenže konzole mají životnost řadu let a až ke konci jejich cyklu dochází k maximálnímu využití výkonu. Je tedy možné, že po čase Playstation 5 v této konfiguraci doplatí na slabší chlazení v oblasti menšího výkonu nebo vyššího hluku.