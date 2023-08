Spekulovaný titul je opravdu zde! Už včera vyšla vylepšená verze Quake 2

Po zvěstech, které naznačovaly, že by se na QuakeConu mohla objevit ukázka vylepšené verze Quake 2 se potvrdily! Od společnosti id Software přímo na úvod QuakeConu přišla zpráva, že již vydává předělávku druhého dílu. Hra je dostupná na konzole Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC a Nintendo Switch.



Stejně jako v případě podobně stylizovaného remasteru prvního dílu z roku 2021, i novou verzi připravili retro specialisté ze studia Nightdive. I její seznam novinek je rozsáhlý. Za 10 dolarů dostanete technicky vylepšenou hru po stránce vyhlazení hran, nových modelů, nových animací, chování nepřátel, dynamického osvětlení, prvků přístupnosti, podpory širokoúhlých monitorů a rozlišení 4K.

Nad rámec toho, že hra obsahuje i původní soundtrack, jde o přibalenou původní hru z roku 1997, 2 balíčky misí The Reckoning a Ground Zero (přidávají 33 úrovní do kampaně a 21 map pro Deathmatch), hru Quake 2 64 a nový balíček Call of the Machine, jenž pochází od studia Machine Games.

Co se týče právě řečeného Call of the Machine, ten obsahuje 28 úrovní kampaně a další mapu pro Deathmatch, Remaster také obsahuje nově online kooperaci pro 4 hráče a lokální split-screen. Pro offline i online Deathmatch a Team Deathmatch můžete ovšem taktéž využít i boty.

Hra je momentálně zařazena do Game Passu na PC, kde si za 1 dolar můžete hru vyzkoušet.