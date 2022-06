Spider-man dorazí na PC, Resident Evil 4 dostane remake a další novinky z PlayStation konference.

State of Play byla plná nových trailerů a oznámení. Sony ukázalo hry vyvíjené pro novou generaci virtuální reality i novinky pro počítačového a konzolové hráče.

Mezi největší oznámení patřily dvě vázané k sérii Resident Evil. Nejnovější díl Village dostane VR verzi pro PSVR2. Resident Evil 4 obdrží remake, kterého se dočkáme 24. března 2023.

U hororových her nekončíme. The Callisto Protocol od vývojářů stojících za Dead Space vypadá velmi zajímavě. Hra dorazí 2. prosince letošního roku.

Uživatelé plánující zakoupení virtuální reality PSVR2 by neměli minout také hru ze světa Horizonu. Titul Horizon Call of the Mountain lákal na boje i průzkum přírody. Komu Země přijde moc malá, může se ponořit do průzkumu vesmíru v PSVR2 verzi No Man's Sky.

Dobrodružství v roli pavoučího muže si pustíme i na počítačích. Spider-Man: Remastered dorazí letos v srpnu a Miles Morales by měl následovat.

Hra na kočku Stray láká novou herní ukázkou. Vrnět si mohou zejména předplatitelé PlayStation Plus, kde se hra objeví zdarma v rámci jednoho z vyšších předplatných.

Bojovka Street Fighter 6 láká na ikonické souboje i otevřenější svět. Na trh dorazí příští rok.

Konec konference patřil Final Fantasy 16. Nový trailer ukazuje epické souboje a hratelnost. Termín vydání je zatím stanoven na léto příštího roku. Snad nedojde k odkladům.