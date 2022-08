Spider-Man na počítačích nalákal desítky tisíc hráčů, na God of War ale nemá.

Minulý pátek se v herním světě nesl ve znamení vydání titulu Spider-Man Remastered na počítače. Dosavadní exkluzivita pro konzole PlayStation se dočkala velké popularity hned v úvodních dnech.

Spider-Man byl velmi očekávaným portem na počítače a podle recenzí Peter Parker dostál očekáváním fanoušků. Hra nabízí velmi dobrou optimalizaci, ovládání na klávesnici a myši je na dostatečné úrovni a příběh obsahuje i všechny dodatky. Není proto divu, že vydání přilákalo velké množství hráčů.

Podle úvodních statistiky jde o druhý nejlepší start PlayStation exkluzivity na PC. Spider-Man přilákal v jeden moment na Steamu 64 893 hráčů, God of War na prvním místě zapnulo v jeden moment o devět tisíc lidí více. Hra je přitom dostupná i na Epic Games Store, kde jistě oslovila další desítky tisíc lidí.

So far looks like Spider-Man Remastered will be the 2nd Biggest Launch for PlayStation Studios on Steam / PC. God of War may get to keep the crown



All-Time Peak Concurrent Players

• God of War - 73,529

• Spider-Man - 64,893

• Horizon Zero Dawn - 56,557

• Days Gone - 27,450 pic.twitter.com/wm1gwXO3j6