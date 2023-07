Společnost Activision pravděpodobně prozradila Call of Duty: Modern Warfare III

Na vině tohoto prozrazení jsou autorská práva. Nový únik zmiňuje perky, klasickou minimapu i režim War.



Call of Duty od vývojářů Sledgehammer Games ještě nebyl oficiálně oznámen, avšak navzdory tomu o něm už delší dobu víme řadu informací. Kromě toho, že má jít o Modern Warfare III, také tušíme, kdy bychom se mohli dočkat hry samotné, a také i bety. Minulý týden pak byla hra patrně ukázána basketbalistům americké ligy NBA, během každoroční Summer League. Ti se hrou mohli chlubit na sociálních sítích, ovšem bez konkrétních detailů, což naznačovalo, že by se snad vícero informací z oficiálních zdrojů mohli v dohledné době dočkat i sami hráči. Potvrzení možná nakonec jen přišlo, ale opět neoficiálně.

Let's get this out of the way...



Should #MWII Operators, Weapons and Bundles carry forward into Call of Duty 2023?