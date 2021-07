Stáhněte si strategii Defense Grid a realistickou střílečku Verdun

Epic Games Store pro tento týden opět obnovil nabídku her zdarma. K dispozici máme dva velice kvalitní tituly, které zaujmou hráče stříleček i strategií.

Až do 29. července můžeme stahovat z Epic Games Store titul Defense Grid: The Awakening. Tento titul možná znáte, nejde o žádnou novinku. Původní datum vydání se totiž datuje až do roku 2008. Nicméně šlo o velmi zábavný titul, který například na Steamu drží "extrémně kladné" hodnocení.

Vaším cílem bude ubránit základnu před nájezdem mimozemských nepřátel. Jejich postup je předem daný pomocí cest, kolem kterých můžete stavět obranné prvky. Jde o věže s různou paletou zbraní, výbušnin a dalších taktických prostředků. Díky různým obtížnostem hra potěší nováčky i zkušené matadory v žánru.

Ve stejném časovém období můžete stahovat také Verdun. Střílečka z pohledu první osoby je často popisována jako jedna z nejlepších z období První světové války. Jde realistický titul, ve kterém hodně času strávíte v autentických zákopech Západní fronty v roce 1916. Titul využívá multiplayer, zahrajete si tedy proti dalším hráčům ve skupinách. Vybírat můžete z dobových zbraní a vybavení a bojovat za více než pět zemí. K dispozici je pětice různých herních režimů.

Verdun bude k dispozici rovněž do 29. července zcela zdarma. Po skončení akce vám hra zůstane.