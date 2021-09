Stahujte zdarma oceňovanou hru The Escapists

Epic Games Store rozdává tento týden skvělou pixelartovou hru The Escapists. Dokážete sestavit plán útěku z vězení?

Tento týden nabídka her zdarma od Epic Games Store obsahuje jen jediný titul, o to ale kvalitnější. The Escapists se řadí mezi pixelartové tituly. Grafika sice nevytrhne, ale své kouzlo má. Hru navíc rozjedete i na starších strojích.

The Escapists vám dává velkou volnost při plánování svého útěku z vězení. Využít můžete hned několik strategií a cest. Titul z roku 2015 tak i po letech působí svěžím dojmem, což dosvědčují i pozitivní uživatelské recenze.

Hra bude zdarma do čtvrtečního odpoledne, kdy ji vystřídá další skvělý titul, Europa Universalis IV. Pokud si The Escapists do své knihovny zdarma přidáte, zůstane vám i po skončení akce.