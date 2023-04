Stahujte zdarma podvodní dobrodružství a ledovou platformovku

Epic opět naděluje hry zdarma. Tentokrát můžete stahovat dva spíše oddechové tituly, které uchvátí vizuálem i příběhem. Prozkoumáte v nich hlubiny moří i Aljašku.

První nabízená hra uchvátí každého hráče, který rád prozkoumává také reálný svět. Beyond Blue vás vezme do hlubin oceánů, kde můžete objevovat tamní faunu a flóru. Hra se trochu podobá hitu Subnautica, nicméně mimozemská stvoření zde nečekejte.

Titul pro jednoho hráče nabízí pohlcující soundtrack, rozhovory s vědci a zejména nádhernou podívanou v hlubinách moří a oceánů.

Never Alone (Kisima Ingitchuna) si užjijí zejména milovníci platformových her s bohatým příběhem. Vydáte se totiž na cestu s postavou Nuna a liškou napříč nekončící sněžné bouři. Vašim úkolem bude přežít nástrahy počasí i nepřátel. Titul nabízí i kooperaci.

Obě hry budou k dispozici zdarma do čtvrtka v obchodě Epic Games Store. Po přidání do knihovny vám zůstanou.