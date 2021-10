Stahujte zdarma skvělý simulátor stavění počítačů

Epic Games Store tento týden nabízí zcela zdarma hru, která jistě potěší nejednoho nadšence do počítačů.

Internetový obchod Epic Games Store obnovil nabídku her zdarma. Až do čtvrtka můžeme stahovat velmi povedený PC Building Simulator. Stanete se v něm nadšencem do počítačů, který chce vlastnit tu nejlepší mašinu a zároveň pomáhá se stavbou ostatním.

Plňte zakázky, vylepšujte váš osobní herní stroj a kochejte se jednou sestavou za druhou. PC Building Simulator nabízí komponenty a příslušenství s licencí reálných výrobců. Najdete zde skutečné klávesnice, myši, grafické karty a další součástky z reálného světa.

Běžně hru seženete za 20 euro na Steamu. Epic hru nabízí do čtvrtka zcela zdarma a následně vám v knihovně titul zůstane.