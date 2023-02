Star Wars Jedi: Survivor a gameplay ukázka

Star Wars Jedi: Fallen Order položil před několika lety základy dost dobré sérii, která sleduje osud mladého Cala Kestise. Toho doprovází malý robot BD-1. Pro ústřední dvojici se nyní chystá druhý díl s podtitulem Survivor a vývojáři ukazují záběry ze hry.

Magazín IGN nedávno přišel s exkluzivním videem, ve kterém vidíme hlavní postavu Star Wars Jedi: Fallen Order, Cala Kestise. Ten se vydává na planetu Koboh za blíže nespecifikovaným úkolem.

V ukázce vidíme souboj Cala s místními obyvateli, kteří nejsou zrovna nejpřátelštější. Nechybí ale ani klasičtí robotičtí a lidští nepřátelé. Soubojový systém je velmi podobný tomu z předchozího dílu, a to jak bojem se světelnými meči, tak schopnostmi. Máme tu zpomalení, odhození, či vyhození do vzduchu.

Grafické zpracování je obtížné zhodnotit kvůli problémům YouTube. Ve videu ale zkušené oko pozná několik záseků a propady snímků za sekundu. Nejedná se ale o nic, co by vývojáři do vydání nestihli opravit. To bylo o trochu odloženo a hry se dočkáme 28. dubna pro počítače a konzole nové generace.