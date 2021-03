Startuje EHOKEJ Liga TIPOS Extraligy. Pojď si zahrát o 15 000 eur!

Nastal tvůj čas! Přihlas se do EHOKEJ Ligy TIPOS Extraligy a zabojuj o prizemoney ve výši 15 000 eur.

Na Slovensku startuje první oficiální esport hokejová liga pro hráče na konzoli PlayStation. Přihlásit se může každý - fanoušci hokeje, hokejisté, profesionální hráči i široká veřejnost. Do projektu jsou zapojené všechny kluby nejvyšší slovenské hokejové soutěže.

Prizemoney 15 000 eur je historicky nejvyšší výhra v ehokejové lize na Slovensku a v České republice. Registrace začíná ve čtvrtek 25. března 2021 na webu ehokejliga.sk. Následně proběhne pět kvalifikačních kol. V nich budou hráči sbírat body a ti nejlepší se mohou ucházet o místo v jednom z jedenácti slovenských týmů TIPOS Extraligy. Draft gamerů proběhne 16. dubna. Každý tým si v draftu vybere dva hráče, kteří ho budou reprezentovat v EHOKEJ Lize TIPOS Extraligy. Hráči si budou moci zvolit preferované kluby.

Základní část EHOKEJ Ligy začne 20. dubna a poslední zápas je naplánovaný na 3. června 2021. Z tabulky základní části postoupí osm nejlepších týmů do play-off. Vítězný tým, který získá titul mistra Slovenska v EHOKEJ Lize a finanční výhru, poznáme ve finále 24. června 2021. Všechna pravidla soutěže najdete také na webu ehokejliga.sk. EHOKEJ Liga se odehraje na platformě PlayStation 4 / PlayStation 5 ve hře NHL 21 v režimu Hockey Ultimate Team. Hracími dny jsou úterý, středa a čtvrtek.

"Hokej je na Slovensku národním sportem a do povědomí se ve velmi významné míře dostává také jeho e-sportová verze. Už nyní máme v komunitě e-hráčů světově známá jména. Jsme rádi, že se také slovenské hokejové kluby zapojily do tohoto trendu, který jim může přinést nové fanoušky z řad aktivních gamerů. My vnímáme e-hokej a e-sport také jako prostor pro mladé lidi k budování sociálních vazeb. Chceme klubům i samotným hráčům poskytnout více než jen požitek z hraní," řekl Ondrej Klokoč ze společnosti ESPORTS ENTERTAINMENT, která ve spolupráci s partnery zastřešuje organizaci celé EHOKEJ Ligy.

Generálním partnerem EHOKEJ Ligy je společnost TIPOS, národní loterijní společnost, a.s. TIPOS je největším sponzorem sportu na Slovensku. Každoročně podporuje sportovní svazy a množství dalších projektů ze sportovní oblasti. V současnosti má ambici získat stejné renomé také v oblasti elektronických sportů. "Naše společnost je hrdým partnerem sportu na Slovensku. Proto jsme se rozhodli podpořit také slovenský e-sport. Tuto oblast nevnímáme jako něco, na čem bychom chtěli v krátkém čase komerčně vydělat. Naší úlohou na poli e-sportu vnímáme také v rámci naší společenské zodpovědnosti - chceme povznést a kultivovat tento prostor také na Slovensku, a to prostřednictvím silné podpory partnerů, kteří mají v tomto směru připravené kvalitní a progresivní projekty," vysvětlil Stanislav Molnár, výkonný ředitel sekce produktů a člen představenstva národní loterijní společnosti TIPOS.

Fanoušci EHOKEJ Ligy TIPOS Extraligy budou moci sledovat komentované online přenosy ze studia na kanálech youtube a twitch. Nejlepší okamžiky z každého kola základní části a play-off najdou také na facebooku a instagramu EHOKEJ Liga. Všechny zajímavé rozhovory a novinky zase na stránce ehokejliga.sk