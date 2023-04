Steam Deck není jen pro nenáročné hry, dokazuje žebříček nejpopulárnějších titulů.

Přenosná konzole s malým displejem rozhodně není vhodná jen na nenáročné hraní. Minulý měsíc vlastníci Steam Decku nejčastěji zapínali mohutná RPG.

Od svého uvedení před více jak rokem získala konzole Steam Deck od Valve nálepku univerzálního herního zařízení. Díky podpoře Steam knihovny a možnosti nainstalovat plnohodnotné Windows neexistuje moc počítačových her, které si na tomto zařízení nezahrajete. Ačkoliv by se mohlo zdát, že méně náročné hry převládnou v popularitě, opak je pravdou.

Mezi nejhranější tituly za březen na Steam Decku patří RPG ze světa Harryho Pottera. Hogwarts Legacy si hráči oblíbili jen o trochu více než další mohutnou hru ze stejného žánru, totiž Elden Ring. Až třetí je pak Stardew Valley, tedy menší nezávislý titul.

