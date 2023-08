Steam má obří výprodej pro fanoušky strategií

Pokud jste fanouškem dnes již trochu pozapomenutého žánru taktických a real-time strategií, zamiřte v těchto dnech na stránky internetového obchodu Steam. Do 4. září tam běží akce jménem Festival taktizování a jde o splněný sen pro fanoušky strategických her.

Jaké slevy rozhodně stojí za to? Zaujme například Age of Empires IV: Anniversary Edition za 20 eur, přestože původní cena byla 39 eur. Obrovskou slevou je opatřen také titul Civilization VI, který namísto původních 59 eur vyjde na 6 eur. Podobně velká sleva je ještě na Anno 1800, které je zlevněno na 15 eur (z původní ceny 59 eur).

Pokud jsou mezi vámi spíše fanoušci druhoválečných strategií, mohou vás zajímat tyto slevové akce. Například čtvrtý díl Heart of Iron, kde je 70% sleva a nová cena činí jen 12 eur. Zajímavě vypadá i Steel Division 2 za 10 eur, přestože původní cena je 40 eur.

Ale nutno poznamenat, že slevy nejsou pouze na klasické válečné či historické strategie. Takřka povinností je Heroes of Might & Magic III za 3,74 eur, popřípadě zatím poslední díl Might & Magic Heroes VII za 9,98 eur. Fanoušky budování pak potěší Transport Fever 2 za 20 eur nebo Tropico 6 za 16 eur.

Steam Strategy Fest starts on August 28th @ 10a Pacific! Join us in thinking ahead about all the discounts, demos, and upcoming titles you'll see in this event - featuring turn-based games, real-time games, deckbuilders, city builders, and many more.https://t.co/Gc8gpuZhJD pic.twitter.com/vptp4aIELU