Steam zvažuje zavedení české měny místo eur

Internetový herní obchod Steam zřejmě zvažuje zavedení nový měn. Ve výčtu nechybí ani Koruna česká.

V řadě zahraničních internetových obchodů se musíme smířit s platbou v eurech, případně dolarech. Mnohdy to znamená o něco vyšší cenu za produkt, který byste v tamním obchodě mohli koupit levněji. Steam není v tomto výjimkou a do teď jste museli platit za hru v eurech a následně tuto cenu převést dle aktuálního kurzu.

Nedávná změna v databázi Steamu zmiňuje příchod národních měn Švédska, Bulharska, Chorvatska, Dánska, Maďarska, Rumunska a Česka.

There are seven new currencies being added to @Steam, they have been referenced in code after last Steam maintenance:



Swedish krona

Bulgarian lev

Croatian kuna

Czech Koruna

Danish krone

Hungarian Forint

Romanian leu