Strategická hra Civilizace VI je k dispozici zdarma

Až do 28. května máte možnost si vyzvednou známou strategii Sid Mayer’s Civilization VI v obchodě Epic Games Store.

Před pár dny přišlo nečekané oznámení o možnosti získat zdarma poslední Grand Theft Auto V. Herní obchod Epic Games Store byl kvůli přetížení několik hodin nedostupný. Nyní je k dispozici zdarma další špičkový titul ve svém žánru. Mezi strategiemi vystupuje jedna herní série, totiž Civilizace. Právě poslední šestý díl je nyní zdarma.

Stačí do 28. května zajít do obchodu Epic Games Store a přidat si titul do své knihovny. Zde vám zůstane již navždy. Šestá Civilizace vyšla v roce 2016 a přidává nové herní mechaniky a moderní grafiku. Krom hraní proti počítači lze vyzvat i kamarády na lokální síti a přes internet.