Střílečka Valorant od Riot Games obdržela nový obsah i vylepšení hodnocených her

Oblíbená střílečka připomínající Counter-Strike s Overwatchem obdržela nový obsah. Stále se dá hrát zcela zdarma.

Studio Riot Games zná většina hráčů díky League of Legends. Vývojáři se po celých 10 let zaměřovali jen na tuto hru. Až letos přišel Valorant. Hra kopíruje strategické prvky střílečky Counter-Strike a přidává taktické schopnosti postavám podobně, jako to dělá Overwatch od Blizzardu. Riot samozřejmě hru stále aktualizuje a nová část sezóny, označovaná jako Act II, se právě dostala do hry.

Nový act představuje dvanáctou postavu. Je jí agentka Killjoy, jenž pochází z Německa. Mezi schopnostmi nalezneme plošné zpomalení, věžička s malým poškozením a granáty.

Kromě Killjoy ve Valorantu nalezneme upravený systém hodnocených her. Vaše umístění na žebříčku se počítá i v rámci jednoho actu. Hodnocení v actu se točí především okolo počtu vyhraných her na dané úrovni.

V novém actu je k dispozici také battlepass. Ten odemkne možnost získat několik vzhledů zbraní a další maličkosti. Jejich zpřístupnění probíhá plněním misí při hraní. Jedná se o relativně výhodnou koupi, pokud hrajete často. V klasickém herním obchodě lze pořídit rovněž nové vzhledy zbraní.

Poslední velkou novinkou je přidání deathmatch one-for-all režimu. Jinými slovy jde o herní režim známý především z Call of Duty. Každý hráč zde hraje sám za sebe a musí nasbírat 30 zabití dříve, než 9 dalších protivníků. V tomto režimu nelze používat schopnosti postav. Jedná se tak o ideální možnost pro hráče, kterým nesedí prvek schopností u agentů. Hra i nadále zůstává zdarma a všechny postavy lze odemknout hraním bez jakékoliv investice reálných peněz. Riot plánuje i nadále přinášet aktualizace, nové herní režimy a další postavy.