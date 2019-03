Studená válka bude hlavním tématem chystané střílečky od tvůrců Rising Storm 2: Vietnam

Studio, které v minulosti přineslo několik on-line stříleček se zaměřením na realismus, již připravuje nový kousek. Hra se jmenuje jednoduše 83 a bude zasazena do období, kterému se hry zatím moc nevěnovaly.

Druhá světová válka, Vietnam, moderní bojiště či současnost. Všechny tyto éry se ve hrách dočkaly spousty zpracování a s vydáním Battlefield 1 se tvůrci obrátili na první světový konflikt. Her využívajících kulisy studené války ale moc není. To má změnit počin 83 od tvůrců Rising Storm 2: Vietnam a dalších her.

Půjde o on-line střílečku zasazenou právě do roku 83, kdy spolu bojují NATO a státy Varšavské smlouvy. Tvůrci slibují obří bojiště pro až 80 hráčů a také inovativní systém tzv. Persistent Warfare.

Každý výsledek bitvy by měl ovlivnit celou herní komunitu, protože budou výsledky sdílené a první upoutávka naznačuje, že by hráči mohli bojovat o kontrolu nad většinou světa. O této novince ale tvůrci zatím moc informací nezveřejnili.

83 je zatím ve vývoji pro počítače a další informace bude studio pouštět ven v následujících měsících. Stejně tak chtějí tvůrci co nejdříve zapojit herní komunitu a získat zpětnou vazbu.